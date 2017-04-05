金秀賢助陣IU新歌MV 友情閃瞎粉絲
南韓歌手IU所屬經紀公司FAVE娛樂今天透露，韓流明星金秀賢為IU新歌助陣，擔綱MV男主角，拍攝工作不久前已完成，希望粉絲喜歡。
金秀賢的經紀公司KEYEAST也介紹說，這是金秀賢第一次參與MV拍攝，由於兩人是好朋友，金秀賢決定演出IU的新曲MV。
南韓「亞洲經濟」報導，金秀賢演出IU新歌MV，這是兩人繼2011年和2015年先後演出電視劇「Dream High」和「製作人」後的三度合作，兩人之間的深厚友情令人稱羨。
據報導，IU將於4月發表第4張專輯。經紀公司有關人士表示，正在製作專輯MV。金秀賢參演的MV新曲能否成為專輯主打曲尚未敲定。
這首新歌由IU親自填詞，新人歌手Sam Kim作曲，金秀賢已完成MV的拍攝工作。
IU和金秀賢一直私交甚篤，金秀賢曾前往IU演唱會為好友打氣，金秀賢即將上映的電影「Real」中，IU也友情客串了一角。
據報導，IU上月24日公開的新曲「夜晚的信」橫掃各大音源榜，7日將公開另一首新曲，並於21日公開新專輯「CHAT-SHIRE」的全部收錄曲。1060405
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。