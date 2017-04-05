金秀賢助陣IU新歌MV 友情閃瞎粉絲

我要評比

南韓歌手IU所屬經紀公司FAVE娛樂今天透露，韓流明星金秀賢為IU新歌助陣，擔綱MV男主角，拍攝工作不久前已完成，希望粉絲喜歡。

金秀賢的經紀公司KEYEAST也介紹說，這是金秀賢第一次參與MV拍攝，由於兩人是好朋友，金秀賢決定演出IU的新曲MV。

南韓「亞洲經濟」報導，金秀賢演出IU新歌MV，這是兩人繼2011年和2015年先後演出電視劇「Dream High」和「製作人」後的三度合作，兩人之間的深厚友情令人稱羨。

據報導，IU將於4月發表第4張專輯。經紀公司有關人士表示，正在製作專輯MV。金秀賢參演的MV新曲能否成為專輯主打曲尚未敲定。

這首新歌由IU親自填詞，新人歌手Sam Kim作曲，金秀賢已完成MV的拍攝工作。

IU和金秀賢一直私交甚篤，金秀賢曾前往IU演唱會為好友打氣，金秀賢即將上映的電影「Real」中，IU也友情客串了一角。

據報導，IU上月24日公開的新曲「夜晚的信」橫掃各大音源榜，7日將公開另一首新曲，並於21日公開新專輯「CHAT-SHIRE」的全部收錄曲。1060405

(中央社)