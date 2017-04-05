美擬緊縮入境審查 恐適用台灣等免簽國

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川普政府考慮緊縮入境審查，簽證申請人恐須揭露手機通訊名單、社媒密碼、金融資料，並回答自己的意識型態。這項極端審查可能適用於台灣等38個美國免簽證計畫國家地區旅客。

保護美國免受恐怖攻擊威脅，是美國總統川普（Donald Trump）去年選戰的承諾。「華爾街日報」報導，包括美國最密切盟友和其他國家，都可能適用相關的改變，使更多簽證申請人面臨極度的安全審查。

整體而言，這些作法將導致「極端審查」（extreme vetting），侵擾數以百萬計的外籍人士。

報導指出，美國國土安全部1位資深官員指出，國土安全部計劃大幅提高要求所有簽證申請人提供的資訊，且包括觀光客和尋求移民者都將適用。

這項改變甚至可能適用38個參與「美國免簽證計畫」（Visa Waiver Program, VWP）國家地區的旅客。

參與VWP的國家包括歐洲聯盟國家（保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、波蘭、羅馬尼亞除外）、安道爾、澳洲、汶萊、智利、冰島、日本、列支敦斯登、摩納哥、紐西蘭、挪威、聖馬利諾、新加坡、南韓、瑞士、台灣。

「衛報」（The Guardian）報導，華府改變作法，從准予民眾入境的基準立場，到對旅客採取較為懷疑的態度，這讓赴美旅客入境時，意識型態也可能遭人詢問。（譯者：中央社何宏儒）1060405

(中央社)