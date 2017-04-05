陸櫻桃可樂上市 股神免費賞臉推銷

股神巴菲特（Warren Buffett）的Q版肖像將躍上中國大陸剛推出的櫻桃可樂口味包裝上。這位在大陸享有傳奇地位的富豪，這次據稱是「無償」幫忙推銷。

法新社報導，可口可樂公司3月10日在大陸首度推出櫻桃可樂後，週末進一步宣布請到這位美國超級大亨助陣，無論鋁罐或塑膠瓶，巴菲特的Q版肖像將出現在這個他最喜歡的可樂口味包裝上。

巴菲特擁有的投資公司波克夏哈薩威（Berkshire Hathaway）為可口可樂公司的最大股東，股權達9.3%，市值約170億美元。

不過，對於可口可樂「在有限的推廣期間」使用他的肖像，巴菲特對「雅虎財經」（Yahoo Finance）說：「順帶一提，這件事完全是無償的。」

86歲的大投資家兼慈善家巴菲特多次被拍到於不同場合暢飲櫻桃可口可樂，可口可樂執行長穆泰康（Muhtar Kent）稱他是「最知名粉絲」。（譯者：中央社許湘欣）1060405

(中央社)