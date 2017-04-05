帶女友跑兩家婦產科 《六弄》董子健爆雙喜臨門

董子健去年認愛孫怡，今被爆帶女友、媽媽上婦產科。（圖／取自董冬咚d、名偵探趙五兒微博）

董子健疑似將結婚當爸。（圖／中時資料照片）

23歲大陸男星董子健演出《六弄咖啡館》男主角而廣為台灣觀眾熟知，去年10月他大方寫下「被套牢了」，認愛演出《羋月傳》女星孫怡，今年初兩人一度傳出分手，今(5日)陸媒則爆料董子健帶孫怡連跑兩家婦產科，之後還跑去看房，疑似雙喜臨門好事近。

孫怡今年1月被網友發現刪光和董子健有關的微博，兩人疑似吵架分手，今據《名偵探趙五兒》報導，目擊董子健帶媽媽、孫怡連續前往兩家婦產科看診，疑似進行產檢，期間兩人互動甜蜜蜜，破解先前情變傳聞。

董子健一行人從醫院出來後，隨即前往某高檔別墅區看房，小倆口疑似將買新房成婚，但對於上述緋聞，當事人暫無回應。

(中時電子報)