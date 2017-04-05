文創會「雞→家ka」創作展 台南文創園區開展
「起雞（台語）」是對家的渴望，家（台語）則是溫暖的避風港！台灣文化創意教育發展協會即日起到9日止，在台南文創園區古蹟出張所舉辦的2017「雞→家ka」文創會第五屆創作展暨文創盃兒童手作創意競賽，有來自全台200件才藝老師與參賽兒童的作品，透過多媒材的表現，將「家」的意涵延伸出不同的創作形式，展現工藝與藝術結合的美感，希望讓藝術創作更容易引起觀眾共鳴，歡迎愛好文創藝術的朋友前往參觀。
文創會理事長李莉茜表示，創作種子的培養，一向是文創會辦理競賽的目標；該會透過競賽引發兒童創作的動力，並於公開場合鼓勵，藉以增強創作的延續力，希望能有更多人關注喜愛創作的兒童，鼓勵創作的發想。
李莉茜還說，舉辦兒童現場手作競賽，以實際行動進行創作，讓參賽兒童在真實的環境中創作，經過創作及時間的歷程，不僅能夠從小培養美感的生活方式，更能引發未來的創作動力。
李莉茜指出，今年文創盃兒童創意競賽共有3大項目，分別是：黏土競賽、多媒材彩繪競賽、寫生競賽。參賽的小朋友無不卯足勁全力參與，參賽作品也同步在台南文創園區展出。為了鼓勵小小創作家，文創會將於9日下午舉辦「文創盃兒童創意競賽」頒獎典禮。
(中時)
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