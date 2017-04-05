劃設消防通道禁停車 高市中山東路130巷反彈
高市鳳山區誠德里老舊社區狹小巷弄多，交通局接獲民眾舉報中山東路130巷居民臨停汽車，恐影響消防救災安全，傾向劃紅線禁止停車，引發民怨；誠德里長楊弼勝說，汽機車停放不可能憑空消失，交通局若須劃設紅線，要有停車配套，不能忽略居民生活空間。
消防局13年前針對含6米以下巷弄進行勘查及整頓工作，由交通局配合執行漆劃紅色禁止臨時停車標線工作，將窄巷劃設禁止停車紅線，避免影響消防安全；高市當時勘查全市6米以下巷弄，高縣則以4米以下為整頓對象。
但誠德里老舊社區屹立40多年，4至6米巷弄兩旁居民將車停放家門前已是長久習慣，巷口兩邊多年前劃設消防通道，居民認為巷口兩旁禁止停車，有利消防車進入是符合消防安全；不過，近來傾向要將整條長300公尺的巷弄劃紅線禁停車，住戶家門將遍地紅線，怒嗆「市府搶錢搶過頭嗎？」
交通局指出，中山東路130巷寬約4米多、長300公尺，會勘後消防局認為，3噸水箱車寬約2.8米，若一旁再停放車輛，狹小巷弄會影響消防車救災，必須劃設紅線禁停車；里長、住戶也有多次陳情，但2次會勘仍未找到折衷方案，會再與消防單位及當地溝通。
消防局指出，消防車行進若不慎撞到遮雨棚或巷內停放車輛，往往都是消防分隊要處理，還會被處分，建議巷弄應以救災考量優先。里長楊弼勝表示，交通局要在巷弄兩邊劃紅線，必須要有配套措施，解決附近停車問題。
(中時)
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