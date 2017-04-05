南市南區公園預定地塵土飛揚 居民叫苦 議員盼儘速促改善
台南市南區位於仁愛之家後面的一處公園預定地（公兒S55），因靠近路旁，汽機車交會就會塵土飛揚，嚴重影響居民出入環境，引起周遭住戶不滿。市議員林美燕、蔡淑惠、呂維胤及當地府南里薛添福里長今天上午一起前往現場會勘，當場要求相關單位儘速改善路況。
林美燕表示，此處原為南山公墓遷移葬的墓地，但相關單位未盡維護環境的責任，遷移後卻留下覆滿風沙的空地，只要汽機車騎經過就會風沙滿天，一旦雨季來到，這些沙土絕對會泥濘濕滑，徒增行車危險變數。
薛添福也指出，這條巷弄每天有上百戶住戶經過，但因巷弄窄小，會車時一定會行駛到空地上，導致塵土飛揚，導致周遭住戶們全都緊閉門窗，就是怕風沙吹進屋內，必須不時清理，實在讓人很受不了。
3位會勘議員除要求市府加速公園開闢，未來帶給民眾全新路口意象外，也要求殯葬所在公園徵收工程完成前，先行規畫周遭環境綠美化，再由工務局、南區公所於1個月內進行簡易的柏油鋪設，還給居民通行的安全。
(中時)
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