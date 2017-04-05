嘿咻到一半 洩「紅」又洩氣

澄清醫院婦產科主治醫師鍾德儒表示，「子宮內膜瘜肉」，大部分的瘜肉是屬於良性，但仍有惡性的可能。 (馮惠宜翻攝)

從婦腔內視鏡看，看得到子宮內有瘜肉。（馮惠宜翻攝）

一位38歲的已婚婦女，月經來潮有如土石流，與丈夫行房後都會有出血狀況，這些困擾有口難言，幾乎快得到憂鬱症，擔心是否有什麼惡性疾病。澄清醫院婦產科主治醫師鍾德儒表示，該婦女是罹患「子宮內膜瘜肉」，大部分的瘜肉是屬於良性，但仍有惡性的可能。

這位已有一個小孩的婦女，是位公司主管，平日下班後還要照顧小孩的日常起居，每次月經都會很多而且持續多年時常覺得頭暈，而且在經期中還會有滴滴答答的出血，多次讓她在開會時出糗，身心俱疲，尤其與丈夫行房後就會有出血狀況，越來越抗拒行房，引起丈夫的不悅。

鍾德儒表示，這位患者經內診子宮頸並無任何異樣，且從健保資料查詢子宮頸抹片檢查的紀錄也都正常，初步排除子宮頸的問題，再做超音波檢查，發現一顆約2公分的子宮內膜瘜肉，找到不正常出血的元凶，疑似子宮內膜瘜肉造成出血。

子宮內膜是子宮的「內襯」，它隨著月經週期而變化，簡單的說在月經快來時，它就會增殖、增厚，然後像土石流一樣崩解，形成月經流出，月經結束後再重新開始增厚過程，一次一次的循環，然而「子宮內膜瘜肉」是這層「內襯」過度生長所造成的，它會形成一個突出物，進一步造成不正常出血。

鍾德儒指出，過去治療子宮內膜瘜肉多半沒有使用子宮鏡，而是用子宮刮除術，這種方式有可能會因無正確的手術視野，造成過猶不及，不是刮除子宮內膜過深，就是手術完後瘜肉還在。鍾德儒表示，目前「子宮鏡瘜肉摘除術」是利用一組細小的內視鏡，上面帶有切除功能的電刀，進入子宮後，先行影像診斷，確立是瘜肉後，再將瘜肉完整切除，且不傷及其他子宮內膜，有了這種工具，更能讓不孕症的婦女，能保持完整的內膜層，讓將來的受孕環境不受影響。

這位婦女在經過子宮鏡瘜肉切除術後，經病理科分析為良性，除了擺脫不正常出血的困擾。

(中時)