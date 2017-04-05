與鄰居口角懷恨在心縱火 公共危險罪起訴

高雄鳳山一棟7樓公寓去年8月遭人縱火，警消救出120人、有17人送醫，還有20餘輛機車被燒毀，警方翌日逮捕24歲有精神疾病的王姓住戶，對方供稱5年前跟鄰居口角懷恨在心，案發凌晨以打火機縱火，高雄地檢署依公共危險罪將他起訴。

(中時)