清明返鄉蘇花塞爆 傅崐萁籲小英同理心對待花蓮人
清明連假蘇花大塞車，蘇澳到花蓮竟開7個小時，讓返鄉掃墓民眾罵翻！花蓮縣長傅崐萁抨擊蔡英文不是說虧欠花蓮人嗎？花東民眾塞車之苦政府看到了嗎？呼籲政府儘速推動蘇花改二期工程、以及花東鐵路雙軌化，才是解決花東交通之本。
傅崐萁表示，蘇花改第一期工程蘇澳到東澳等宜蘭路段在這一、兩年即將要陸續完工通車，但地方疾呼的後續東澳南澳、和中和仁及崇德大清水等蘇花改第二期工程到目前為止，交通部依然置若罔聞，花蓮人苦盼已久的安全回家的路還是如此遙遠。
「不是說虧欠花蓮人嗎？」傅崐萁說蔡英文總統在在競選期間不斷表達對花東人民的歉意，希望未來能夠補償花蓮人，在當選以後，所有花東基金依然付之闕如，目前得知的前瞻計畫中，也看不到對花蓮的基礎建設，呼籲蔡總統，請以同理心對待花蓮人。
他指出，行政院日前推出《前瞻基礎建設計畫》選在各縣市要做輕軌、會展中心及綠能科技城，認為政府要舉債上兆元子孫債的「前瞻計畫」，沒有任何規畫跟環境影響評估，就準備要舉大債、花大錢去綁樁，而且多次詢問前瞻計畫對花蓮的建設是什麼？卻沒有任何人能講清楚。
傅崐萁提到，上月曾與政務委員張景森會談，直指花蓮最需要的重大交通建設是蘇花改及鐵路雙軌化，希望政府能夠重視，但會談後至今沒任何下文，期間國發會曾來一通電話，要縣府三天之內提報計畫，一個上兆元的基礎建設，要地方政府三天內提出來，質疑政府真的準備好了嗎？
縣府行研處長林金虎表示，希望行政院趕快把計畫頒布下來，到現在為止，前瞻計畫的內容地方政府也是「看報紙才知道」，縣府也因應目前知道的「數位」、「城鄉」、「綠能」及「水環境」建設項目，彙整擬定45項計94億餘元建設計畫，等中央一頒布就能立即送繳。
(中時)
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