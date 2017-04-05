誠德里長、住戶籲有停車配套 才可談劃設
為了消防安全，6米以下巷弄會被漆劃禁停紅線，不過，放眼其他有被劃設的窄巷，居民的汽機車還是照樣停放，這樣的劃設不僅為難公家單位，也苦了人民荷包？誠德里老舊社區住戶希望市府能三思，看是否能在附近闢建停車場、增設停車格，強調「沒停車配套，就不能劃設」。
誠德里長楊弼勝指出，安全考量住戶能夠理解，不過老舊社區車子無處停也是事實，令他們不滿是，不是1句消防安全或有人檢舉就可剝奪居民停車空間，造成住戶生活不便，應要多協調溝通。
交通局表示，中山東路130巷不是交通車輛主要必經巷弄，頂多是住戶汽機車，因此該巷弄不是一定要劃設之標的，目前除和當地多溝通外，也請消防單位評估該巷弄是否可採用確保消防安全的其他救災模式，盡可能降低劃設範圍，不影響住戶生活。
交通局強調，當公共安全與停車空間相互抵觸時，須以安全為優先，才可確保人民生命財產安全，目前有研擬將中山東路兩側的停車格擴充，免費讓住戶停車，但最後的方案還未定，屆時會再多方討論，盡可能找出折衷點。
(中時)
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