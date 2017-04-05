通緝令！林管處彰化二林宣導防治銀膠菊

有毒的銀膠菊常被誤認為是用來插花的滿天星。(鐘武達翻攝)

南投林管處上午在彰化二林農會舉辦銀膠菊防治宣導活動，呼籲民眾全面通緝銀膠菊。(鐘武達攝)

全面通緝銀膠菊！林務局南投林區管理處與彰化縣政府於今天上午在彰化縣二林鎮農會辦理銀膠菊防治宣導，特有生物保育中心博士黃士元講授銀膠菊特性、危害及防治方法，林管處與二林農會總幹事邱士平也當場呼籲，民眾一旦發現務必「斬草除根」，不要讓這種外來入侵的毒草影響大家的生活。

黃士元說，銀膠菊遍佈全台各地，其中彰化縣主要分布於濱海鄉鎮的休耕地、荒廢地、道路沿線，通常隨著休耕農田及人為忽視而蔓延。

可怕的是，銀膠菊植株之腺毛、花粉等部位，會對部分人類及家畜造成接觸性皮膚炎、花粉症、過敏性支氣管炎等過敏症狀，銀膠菊幼株極像艾草，曾遭民眾誤認採食，開花花序似繁星點點，常有民眾誤認為滿天星，採作居家插花花材使用。

南投林區管理處秘書王怡靖則是呼籲說，在居家附近或農田等地發現外來入侵種銀膠菊的蹤跡，應穿著長袖衣物，戴上手套及口罩等防護措施，進行連根拔除後，放入塑膠袋密封，丟棄於各鄉鎮市公所收受垃圾車內，接觸後請儘速洗手，避免引起過敏症狀。

「銀膠菊小檔案」：銀膠菊為菊科銀膠屬一年生草本，原產墨西哥灣及西印度群島，環境適應力強生長迅速，花期長、種子輕且多隨風傳播，是國際間重要雜草。

臺灣在1988年發現，主要生長於低海拔及濱海地區的農地、草生地、荒廢地、田埂、溝渠、道路分隔島及路旁邊坡，銀膠菊之腺毛、短柔毛及花粉，可能對人類及家畜產生接觸性皮膚炎、花粉症、過敏性支氣管炎等過敏反應，因花朵形狀很像滿天星，常有民眾誤認採來做為花飾，幼株形似艾草，甚至有民眾誤認曾食用。因易造成人體過敏，故應穿著長袖衣物、戴手套和口罩進行拔除，接觸銀膠菊後儘速洗手，清除有危害性的入侵外來種植物，維護民眾居住環境的安全。

(中時)