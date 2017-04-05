納保風波 兼任師：保障續聘才是根本
教育部今天召集學者專家討論「兼任教師聘任辦法」修法，兼任教師代表宋亞克會後表示，修一堆法沒用，保障兼任教師都能「續聘」才是根本。
淡江大學等多所大專，近來傳出大規模不續聘未具本職兼任教師，被外界質疑是規避勞基法規定。教育部長潘文忠日前宣布，未具本職兼任教師擬先不納入勞基法，改修正「兼任教師聘任辦法」，認為這樣的作法較符合教育場域的需求。此舉讓大專院校讚賞，卻引發教育工會組織不滿。
教育部今天召開會議討論如何修正「兼任教師聘任辦法」，人事處長李秉洲表示，在各界疑慮沒有澄清之前，先修正聘任辦法，後續再討論如何適用勞基法。
李秉洲提到，之前兼任老師很介意的無法按月給薪，修法就規定要按月。且規定要按學期或學年聘，不能說有開課才聘用，且在聘期中即便遇到寒暑假，勞健保也要提撥。
他表示，條文中規定聘期中間的終止聘約或不續聘，必須給予救濟途徑，他認為整體來看，「兼任教師聘任辦法」給的保障，例如對於請假的給薪，比勞基法還好。
李秉洲表示，教育部編列半年新台幣6000萬元預算，協助學校提撥未具本職兼任教師的勞退成本。
對此，今天與會的教育工會代表，仍認為修「兼任教師聘任辦法」無法保障教師權益，應不分是否具備本職，一體適用勞基法。
兼任教師代表宋亞克（淡江大學）表示，教育部用修法的方式，無法根本解決問題，例如補助6000萬元用於學校增加的勞退成本，沒有法律依據。她認為兼任老師最在意的還是「續聘保障」，修法無法給予這樣的保障。1060405
(中央社)
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