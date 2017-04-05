賴芊合要往前走 拍賣戎祥最後禮物

已故藝人戎祥遺孀賴芊合在節目「麻辣天后傳」拍賣戎祥生前送的「最後禮物」，哽咽坦言每次看到編織包都很心痛，包包是很好回憶，但人總是要往前走。

戎祥2013年過世後，賴芊合持續留在演藝圈努力。日前中天綜合台「麻辣天后傳」邀賴芊合與藝人蔡允潔、Lala蘇心甯、夏宇童、馬國賢、班傑上節目，拍賣前任留下禮物，正式揮別過去。

賴芊合感嘆不能稱前任、前夫，已是亡夫，同時拿出日本名牌編織珠珠包，是戎祥生前去日本出差買回來的禮物，沒想到會變成最後的禮物，讓她不禁哽咽。

回憶起當時情景，賴芊合表示，原要求跟去日本，想順道為結婚10週年計畫勘景，準備重拍婚紗照，但戎祥不讓她跟，回台後送她編織珠珠包，當時她還有點嫌棄包包樣式，並發現包裡有戎祥簽名照，讓她當場哭笑不得。

賴芊合哽咽坦言戎祥過世後，每次看到這個包包都很心痛，但目前已有穩定交往男友，這樣對現在另一半不公平，「它（編織包）是很好的記憶與回憶，但人總是要往前走的。」

現場氣氛感人，不少來賓也都紅了眼眶，紛紛出高價爭相競標編織包，原是新台幣1000元起標，最後被以1萬2000元標走，讓賴芊合相當驚訝。1060405

(中央社)