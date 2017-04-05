又見機師酒測超標 華航：解雇並全面檢測
又有機師酒測超標，昨天華信AE-1817台中飛香港班機的機長接受抽測，酒精含量超出2倍，被要求停飛。華航回應，已立即解雇機師。
昨天華信航空AE-1817台中飛香港班機在起飛前發現機長酒測值超標，兩次酒測，酒精含量分別是0.3毫克和0.28毫克，超出法規容許的0.1毫克2倍和1.8倍，機師隨即被要求停飛，該班機立即更換機長，航班延誤約2小時。
對此，華航表示，華信該班機是使用華航的組員，華航也隨即解雇該名薩爾瓦多籍機師，未來將對飛行員執行100%酒測。
據了解，目前華航有1200多名機師，其中外籍機師佔2成，過去也曾在內部酒測時發現機師酒測超標，華航也要求停飛或是解雇，但是被航空站抽測到是15年來首次。
根據民航法規定，這名酒測超標的外籍機師將面臨新台幣6萬至30萬元罰款。民航局也會調查華航是否涉管理疏失，若是可處警告或罰60萬至300萬元。1060405
(中央社)
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