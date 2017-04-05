比吃葡萄乾更有效！５招提升鐵質吸收！（圖／康健雜誌提供）

疲倦、心悸、臉色蒼白，可能是缺鐵性貧血。該怎麼治療？如何正確、輕鬆又安全地補鐵？

●誰容易得缺鐵性貧血？

‧有子宮內膜異位或肌瘤問題的女性

‧孕婦

‧3歲以下嬰幼兒

‧素食或為瘦身節食的人

‧老人家

女性容易得缺鐵性貧血，主要是體內儲存的鐵質，會因為每次經期耗損，尤其是有子宮內膜異位或肌瘤問題的女性，月經出血量常比其他女性多，更容易貧血。此外，腸胃道潰瘍出血、痔瘡流血，甚至癌症，都是缺鐵性貧血的可能病因。

孕婦因為胎兒需要從母體獲得鐵質幫助成長，所以需要更多鐵。3個月∼3歲嬰幼兒容易因牛奶的鐵質不夠，又沒有適時添加副食品而貧血。高雄醫學大學在台灣南部調查發現，有30％的嬰幼兒缺鐵。茹素或節食的人鐵質來源常會不夠。台大醫院營養師郭月霞則觀察到老年人牙齒不好，吃得少再加上嚼不動肉類，容易有缺鐵性貧血。

●簡單的貧血自我檢查

血液科醫師建議，如果常覺得體力差、頭暈、心悸、臉色蒼白，不妨先自我檢查：站在鏡子前翻開眼睛下眼瞼，觀察下眼瞼顏色；或者翻開下唇，查看齒齦和下唇黏膜色澤。

如果蒼白缺乏血色，最好至血液腫瘤科檢查。醫師除問診外，也會抽血檢查血紅素、紅血球大小（缺鐵性貧血患者的紅血球比較小）、血中鐵含量多寡，診斷是哪一種貧血。

●把握大原則 輕鬆補鐵

沒有鐵，我們會頭暈、疲倦，甚至影響記憶力和學習能力；但是鐵並非多多益善，過量容易引發心臟病、巴金森氏症。

從飲食中攝取鐵還是最安全的，不會有任何過量而產生毒性的風險，而且充足的營養可以讓鐵發揮最大的效益，吸收的鐵才能用在血紅素的合成以及增加紅血球的量。

其實，從飲食攝取鐵並不難。只要了解各類食物的含鐵量、每日營養攝取量基準值的百分比（％DV，表示食物中的鐵供應量佔一日所需的百分比，包裝食品的營養標示上都會看到，不同食物相加達到100％就表示足夠）及鐵營養密度（mg/100kcal，選擇密度值高的食物，可以得到鐵，同時避免熱量過多），就能掌握自己的鐵質攝取。

常聽到一般人，甚至醫師會隨口建議缺鐵性貧血患者多吃葡萄乾、蘋果補鐵，其實這兩種食物含鐵量都在0.5毫克以下，上不了優良鐵質排行榜。動物性食物含有血鐵質，鐵的吸收率還是要比植物性食物來得高，因此像紅肉瘦肉、內臟類、海產都是很好的動物性鐵質來源。

哪些食物含鐵量最多？（圖表／康健雜誌提供）

●還有一些小撇步可以提升鐵質的吸收：

1.多補充維生素C：尤其是吃素的人可以多補充含維生素C的食物，餐後吃些水果如番茄、橘子、柳丁等，這些水果也含有檸檬酸，可與維生素C併用，更可加倍人體對鐵的吸收。

2.用鐵鍋煮菜也能多吸收一些鐵，且要在鍋中加入水和酸性物質如糖醋、紅燒加番茄一起煮，才能讓鐵鍋溶出鐵質；不過要注意保養鍋子，若是鐵鏽就無法吸收了。

3.餐後別太快喝茶或咖啡：一杯茶會降低64％的鐵質吸收率，一杯咖啡則會降低39％，營養師建議，最好飯前飯後兩小時避免喝茶與咖啡。

不只茶、咖啡，像蔬菜及青草茶中也含有多酚，同樣會影響鐵質吸收。

4.避免植酸、草酸類食物：蔬菜、穀類、豆類和核果類中都富含植酸和草酸。而且，這些食物所含的纖維質也會在腸道中與鐵結合，使鐵排出體外。

瑞士學者曾提出一個建議，認為飲食中的植酸攝取量應降到每餐小於10毫克，才不會影響鐵質的吸收。營養師也建議可同時攝取含維生素C的蔬菜，如杏、酪梨、棗子、草莓、黑芝麻、紅豆、綠花椰菜、海藻、紅莧菜，可改善植酸抑制鐵質吸收的效果。

5.錯開鈣與鐵攝取的時間：因為同時攝取高量的鈣質會抑制身體對鐵的吸收，中華民國營養師公會祕書長黃翠華建議，可以利用早餐時攝取所需的鈣質，而午、晚餐就以鐵質為主。

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(中時電子報)