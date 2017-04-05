12生肖走1輪，員林國小音樂班全國賽連續13年冠軍

員林國小音樂班弦樂團寫下連續13年全國比賽冠軍紀錄。員林國小提供。

12生肖跑完1輪都是第1名！員林國小音樂班弦樂團參加105學年度全國學生音樂比賽，不僅勇奪國小組弦樂合奏A組冠軍，更締造連續13年中區第1名的傳奇，全校師生以及音樂班家長聯誼會都相當雀躍，直呼這是實力創造的奇蹟。

今年全國學生音樂比賽中區決賽在台中舉行，共有苗栗、台中、彰化、雲林與南投等縣市80多所學校競爭，員林國小弦樂團由校長李遠筕擔任領隊，老師鄭翰添指揮，在競爭激烈的弦樂合奏項目奪冠，再度改寫蟬聯12次第1名的紀錄。

樂團指揮鄭翰添說，員林國小弦樂團能夠立於不敗之地，學校積極的籌畫訓練、家長長期的支持鼓勵、與團員們傳承第一的企圖心，是脫穎而出的關鍵。

音樂班家長聯誼會會長林淑儀說，「鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬12生肖都跑完一輪，員小弦樂團依然是第1名」，真的很神奇，家長們看著孩子的進步與成長，大家都是滿滿的感動與驕傲!

音樂班家長聯誼會前任會長葉明松法官說，學音樂在識譜背譜的過程中，訓練孩子的專注力及記憶能力，樂理課程更訓練孩子邏輯思考與組織能力，在彈奏之間孩子的感覺統合跟著被訓練及啟發，學音樂雖然辛苦，但伴隨的好處卻是無可限量的。

音樂班的學生不只學習2種以上的樂器，學科的表現更是優秀，剛放榜的私中考試六年級葉承勛與黃新恩同時錄取衛道中學、明道中學數理實驗班、精誠中學數理語文資優班，謝函彧同學錄取精誠中學，歷屆學長姐於會考及學測均有優異表現。

樂團首席江宇凱喜愛表演、熱愛音樂，在員林國小音樂班找到表演的舞台與發揮潛能的空間。除了音樂的詮釋演奏，宇凱也熱衷於樂器的結構研究，常常摸索樂器的構造，三年級時就能更換琴弦並拆解、整修提琴，展現別具一格的音樂天賦。

校長李遠筕表示，員林國小音樂班已有30年的傳承，每年招收30名具有音樂天份與興趣的學生，給予優質的學習環境，培養專業的音樂知能。在縣府的全力支援下，音樂班孩子適性發展，盡情發揮專屬自己的才能和潛力。

(中時)