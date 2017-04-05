機車是否產生過量PM2.5 運研所招標找答案
交通部運輸研究所近日以160萬元預算招標，將研究機車是否會造成PM2.5濃度明顯上升，並確認用路人所接觸的PM2.5量，是否達到對健康產生明顯影響的標準，以作為未來交通管理參考，將於台北地區設置兩組監測點（包括路段、路口），年底會有結論。
該研究案緣起於交通部長賀陳旦今年1月曾指示，針對交通活動所產生的PM2.5對人體健康影響，例如路口機車高強度集中停等，對機車騎士與行人可能暴露在較高濃度 PM2.5 汙染環境等議題，必須審慎以對。
該招標案需求說明書指出，承包研究團隊具備運輸、空污監測等相關學經歷背景，研究案將從台北地區挑選2組交通流量大監測點（含路口、路段），且會鄰近環保署設置的手動監測站，每組蒐集至少10個樣本，以推估路口、路段車輛停等時間、交通流量等與PM2.5的關係，運研所將與研究團隊討論並執行計畫，年底會有結果。
運研所綜合技術組說明，以往PM2.5監測都是由環保署負責，交通部從未有過相關研究，而且環保署為確保監測站數值符合平均值，特別會避免車流量大的路口，如今運研所跟研究團隊合作，針對車流量大的路口蒐集數據，就可以跟原來環保署監測數據比較，檢視機車排放的PM2.5是否有實際影響。
運研所指出，撰寫招標案前，曾跟環保署確認，蒐集1個樣本要持續偵測數據72小時，再進一步篩選、分析可用數據，因此所費不貲。但目前該計畫編列預算尚不夠多，所以只設置兩組監測點，因此研究案結論不一定就能作為政策參考，也有可能持續編列預算，擴大相關研究。
(中時)
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