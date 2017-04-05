失業男領嘸錢怒砸提款機 懊悔自首

魏男領不到錢竟然用手砸破提款機螢幕出氣，自已手部也紅腫。（呂素麗翻攝）

魏男領不到錢竟然用手砸破提款機螢幕出氣。（呂素麗翻攝）

魏男領不到錢竟然用手砸破提款機螢幕出氣，畫面被錄下。（呂素麗翻攝）

高雄市失業男魏姓男子昨晚到三民區1家銀行的ATM提款機提領現金3次未果，心情鬱悶，竟徒手砸提款機螢幕出氣，導致螢幕破碎，事後恢復理智驚覺自己做錯事必須要承擔後果，就近到陽明派出所自首投案；玉山銀行表示，自動提款機的玻璃觸控螢幕破裂，損失4萬多元，將向魏男求償。

警方調查，魏男（44歲）有毒品、竊盜等前科，是警方列管毒品人口，也是陽明所的常客。

他昨晚10點45分踏進陽明所，一進門就抱怨「我帳戶裡的100多萬元都不見了，領不到錢！」；警方事後瞭解，魏男的帳戶根本一毛錢都沒有，警方看他精神恍忽，但身上沒找到毒品。

魏男供稱，他目前從事網路社群的工作，但因工作遇到瓶頸，心情十分沮喪，昨晚10點許到玉山銀行ATM要領錢花用，但身上所有金融卡均無法提領現金，試了3次後都無法成功，瞬間情緒失控，出拳將螢幕玻璃擊破，見螢幕碎裂，頓時對於自己的行為感到十分懊悔，遂至派出所自首。

警方瞭解，魏男平常靠打零工為生，他向警方表示，知道自己釀下大錯，願意賠償銀行損失；警方訊後，依毀損罪嫌將魏男移送高雄地檢署偵辦。

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(中時)