NONO 雞排生意旺 命理師告誡「52歲當心下滑」
藝人NONO演藝事業有成，他經營的副業雞排店更是闖出知名度，全台擁有高達70多家分店，事業感情兩得意。不過命理師江嘉葉就告誡，NONO現在財運不錯，不過要當心守財問題，更說他52歲後要當心運勢下滑問題。
NONO經營的雞排店闖出一片天，不論哪個分店都是大排長龍，命理師江嘉葉就說他目前財運不錯、鼻頭發光，但卻也語重心長地說「他耳後藏有穢氣，財旺庫弱，守財不易，兩頰間肉質鬆散，非企業主的命格，40至45歲前，財運普通，46歲後走強，能持續四年的財旺運，52歲後運勢漸漸下滑，婚姻也隨著出現危機。」
對於這樣的狀況，江嘉葉也說NONO和老婆屆時需要夫妻同心，更說一定要體諒對方辛勞，才能挽救事業以及維繫良好婚姻，也建議能多做善事積德。
(中時電子報)
關鍵字：NONO
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