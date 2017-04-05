華裔店員遭毆打 炎亞綸怒：只因是「Chinese girl」

炎亞綸對時事有獨特見解。(圖／本報系資料照)

印裔女子毆打店員，炎亞綸怒批「Make me sick(讓我覺得很噁)」。(圖／翻攝自炎亞綸臉書）

印裔女子毆打店員。(影／取自臉書)

近日網路盛傳一段影片，一名印裔女子在眼鏡店飆粗話，還不斷攻擊華裔店員，引起網友熱議，痛批她種族歧視，對時事有獨特見解的炎亞綸，也忍不住大罵：「Make me sick(讓我覺得很噁)」。

影片中可看到這名印裔女子，在進到一家眼鏡店後，就不斷飆罵粗話，還出拳毆打兩名華裔店員，拉扯他們衣服，並多次提及「Chinese girl」的字眼，大罵：「受夠這些華裔女子，她們一直在這個鄰里欺騙我。」

影片上傳沒多久，就有百萬點閱，不少人痛批她種族歧視，炎亞綸也在臉書寫下：「沒什麼原因，就因為她們是『Chinese girl』就打她們，Make me sick(讓我覺得很噁)」，網友見狀也覺得生氣，但也人覺得她應該是精神有問題，據悉，她已遭警方逮捕。

(中時電子報)