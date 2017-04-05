想回家照顧老爸 越勞向金門海巡自首

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一名越南籍阮姓女外勞逃逸兩年，最近打算回鄉照顧父親而自首；金門查緝隊人員今天趕赴彰化地區受理投案，將她移交給移民署彰化專勤隊，實施後續偵訊並遣返。

海巡署中部地區巡防局金門機動查緝隊表示，接獲情資指一名女性越南籍逃逸外勞打算自首，查緝隊掌握外勞所在的地點後，上午趕到苗栗地區。這名外勞見到查緝人員後，立即表明身分並配合移送到移民署彰化專勤隊。

經過身分確認，這名越南籍逃逸外勞，姓阮，現年35歲，在民國101年入境台灣，受雇於南部某製造業公司；103年7月間，阮女因覺薪水過少，逃離原雇主，到中部一帶打零工。

最近，阮女因家鄉父親生病，急著返國就近照顧，因此主動自首；後由查緝協同移民署彰化專勤隊人員製作筆錄並清詢，再由彰化專勤隊辦理後續遣返作業。

海巡署表示，保障國人就業權益，打擊不法僱主剝削控制合法外勞，謀取不當利益，是刻不容緩的工作，將持續進行非法外勞查緝行動，維護社會治安。海巡署同時呼籲，收容來路不明的外勞，或是合法申請外勞卻從事非准許的工作項目，都已明顯觸犯國家相關法令。

海巡署籲請民眾，如果發現非法聘僱、仲介或來路不明外勞等情事，請撥打海巡署「118」免付費報案專線，海巡署將依法查緝，以維護社會安定。1060405

(中央社)