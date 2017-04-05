演習提前部署 軍車上街軍事迷飽眼福
國軍第四作戰區配合明天的「民安3號演習」，今天一早出動所轄各部隊軍車提前部署，各式軍車浩浩蕩蕩行經台南市區，壯盛軍容沿途吸引民眾駐足圍觀，也讓軍事迷一飽眼福。
為強化救災能量與應變機制，台南市政府明天將在鹿耳門天后宮舉行「民安3號演習」，第四作戰區一早動員所轄部隊、砲兵訓練指揮部、工兵訓練中心、台南市後備指揮部及憲兵隊等單位兵力，以及各式工兵機具、化學兵消毒設備等27項裝備、101員官兵浩浩蕩蕩上街提前部署，配合參演。
在台南市警察局、台南憲兵隊巡邏車前導下，第四作戰區所屬八輪甲車、核生化偵檢車、多功能工兵車、履帶機動橋、中型戰術輪車及沐浴車等重型機具，由台南市網寮南營區出發，沿台南市區小東路、中華路及西濱公路等路段抵達鹿耳門天后宮演練場地。
車隊移防展示部隊戰力及壯盛軍容，沿途受到民眾熱烈歡迎及肯定，不少民眾還特別駐足圍觀，不少軍事迷也風聞到場捕捉軍車丰采。 1060405
(中央社)
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