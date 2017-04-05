通緝犯撞死人肇逃多日 親情勸說到案
上月27日上午7時許，43歲吳姓機車騎士行經高雄巿中華、大順路口遭同向蘇姓通緝犯騎車撞上，人車倒地滑行20餘公尺，吳男雖戴安全帽，但因頭部撞上路旁消防栓，大量出血，送醫仍於同日上午8時許宣告不治。
54歲蘇男闖禍後，非但沒救人，還牽起自己的機車落跑，轄區鼓山警分局龍華所，循車牌找到肇逃機車車主是蘇男前妻，經家人親情勸說，蘇男躲藏多日，於本月3日上午到案說明。
據了解，蘇男有侵占、詐欺前科，因侵占遭通緝，平常都在工地打零工，當天肇事後只想到不能被抓才會心虛逃逸，得知撞死人，連日來壓力很大，因良心過意不去，決定投案。訊後依過失致死、肇逃、侵占通緝等罪送辦。
(中時)
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