廣州巴士變身 流動圖書館可借5000冊書
廣州如約巴士「閱讀專線」已在越秀、天河、海珠等7個區上線，市民、遊客可以在如約巴士的閱讀專區免費借閱近5000本圖書，還可以帶走車上的如約書籤作紀念。
乘坐「閱讀專線」就像置身於「流動圖書館」；車上有「書香羊城」十大好書及大量精選圖書供借閱，並配置無線網路、電子觸摸閱讀、網路聽書等功能。
至於哪些如約公車的路線，已升級為「閱讀專線」，市民可透過「廣州如約巴士」的微信公眾號得知相關訊息。
市民、遊客可以邊乘車邊免費借閱十大好書、免費使用車上提供的無線網絡，更能透過掃描二維碼實現手機閱讀和聽書，體驗掌上閱讀樂趣，以及通過使用車載電子觸摸屏，閱讀電子期刊。
(旺報)
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