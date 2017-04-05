越南女外勞逃逸2年 父病自首返鄉照顧

越南籍阮姓外勞逃逸2年後，因父親生病出面自首。（海巡署金門機查隊提供）

阮姓越南籍女外勞出面自首，將由移民署安排遣返。（海巡署金門機查隊提供）

越南籍阮姓女外勞嫌工廠賺得少，2年前逃跑到處打工，最近聽說故鄉老父生病，欲自首好早日回家照顧。海巡署金門機動查緝隊接獲情資，今（5）日派員與她在彰化接頭，順利辦妥相關程序後，移送移民署彰化專勤隊安排遣返。

這也是金門機查隊繼上個月23日，1名越南籍武姓男外勞，同樣因為嫌在工廠賺太少，3年前索性逃逸到處打工，最近因思鄉情切才出面投案後，接連第2起派員跨海處理的逃逸外勞案件。

35歲的阮姓女外勞是在2012年合法入境台灣，先受雇於南部1家工廠，2014年因覺得薪水過少，又要償還在本國的大筆仲介費用，索性逃離原雇主，自行至中部一帶打零工。近日因家鄉父親生病，急於返國就近照顧，才主動自首投案。

金門機查隊掌握相關情資後，今天派員協同移民署彰化專勤隊人員與她見面，確認身分和製作筆錄後，交由移民署辦理後續遣返作業。

(中時)