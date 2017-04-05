爆哭！任容萱自白 對Selina說「我不要當妳的妹妹」

Selina與任容萱一起闖蕩演藝圈，姊妺情相當深厚。(中時資料照片)

Selina(任家萱)與任容萱是演藝圈著名的明星姊妹檔，相差7歲的兩人，卻有著超乎外界想像的好感情，於工作、於生活上都互相扶持，姊妹情讓人羨慕又忌妒，然近日妹妹任容萱錄製陸綜《王牌對王牌》，公開了一封給姊姊的親筆信，竟說「如果可以選擇，我不要當妳的妹妹」？！

任容萱寫給姊姊的親筆信，竟說不要當Selina的妹妹。(取材自任容萱微博)

Selina回信給妹妹，長達2頁的文字，逼哭眾人。(取材自任容萱微博)

任容萱在節目上公開了給姊姊Selina的一封信，提到了父母曾說過關於自己誕生的意義，就是為了給姊姊作伴，而她話鋒一轉，竟說出心中秘密，那就是「我不要當妳的妹妹」，理由讓人飆淚，「我想當一個有肩膀的男人，可以保護妳、呵護妳、愛妳、疼妳」，最後更告白「不用害怕孤單，…我會用盡全力陪著妳，一步一步牽手走下去」。

而精彩的是，製作單位瞞著任容萱，和Selina取得合作，因此姊姊也寫了長長的回信，讓任容萱淚灑現場，Selina先是坦誠小時候爭寵，曾經不懂事討厭過妹妹，而不知道從何時開始，她看著多才多藝的妹妹，開始覺得「妳是我的驕傲」，但也因為沒能陪著妹妹熬過努力過程中的辛苦與淚水，而感到愧疚。

Selina更提到，「我還知道，身為我的妹妹，妳有說不出口的壓力，但我非常疼惜妳，永遠都把這些壓力，轉換成對我的崇拜」，她承諾未來不會鬆開妹妹的手，「我願意當妳的燈籠魚，哪怕只能照亮眼前的一小步路，我都會努力燃燒生命，牽著妳一起在這宇宙裡冒險前進」。

(中時電子報)