新興國小老幼共學 學童玩線控車完勝阿嬤

67歲吳綉珍阿嬤與學童比賽夜市遊戲「釣瓶子」，她說「小時候玩過，今天又揪鄰居一起來玩，大家都好高興。」（王文吉攝）

台中市教育局副局長許春梅（左一）挑戰童玩「劍玉」，掌握力道拿捏，練習幾次就挑戰成功。（王文吉攝）

新興國小推廣食農教育，在校內成立開心農場，長輩、學童上午合力採收空心菜。（王文吉攝）

新興國小開心農場的空心菜大豐收，學童採收完笑說「中午可以加菜囉！」（王文吉攝）

新興國小利用QR Code製作校園植物地圖，鼓勵長輩、學童善用科技探索學習，副市長林依瑩（左）拿出智慧型手機掃描下載。（王文吉攝）

副市長林依瑩（左）與學童合作，操控樂高EV3線控車，繞行三角錐障礙物。（王文吉攝）

新興國小展出「老幼共學」成果，本學期共推出包粽子、做草仔粿、糖果紙花、手工皂DIY等19場活動。（王文吉攝）

台中市潭子區新興國小推動「老幼共學」課程，本學年共推出包粽子、做草仔粿、糖果紙花、手工皂DIY等19場活動，上午舉辦成果展及老幼闖關遊戲，30多位平均年逾70歲的社區長輩，跟年齡差距超過一甲子的孩子們同樂，副市長林依瑩也到校關心老幼共學情況，校園頓時間充滿老少歡笑與蓬勃朝氣。

有阿嬤試玩樂高EV3線控車，邊喊：「哎呀！撞到了！怎麼左右顛倒？比開車還難！」學童則現學現賣，操控自如，三兩下就通過障礙物。林依瑩則在教育局副局長許春梅陪同下，一同體驗童玩「劍玉」，考驗手部、眼睛的協調能力，並與長輩、學童到菜園內，採收空心菜。

林依瑩說，阿公、阿嬤會修玩具、做粿包粽，還會耕田種菜，身上有很多寶，學童除了向他們學台語，也要多挖寶，讓自己更有智慧。阿公同學徐榮源說，小時候禁說台語，違者會被老師罰掛狗牌，他發現孫子台語很不輪轉，在家都用台語溝通，很怕失傳。

台中慈濟醫院社區健康中心與慈濟志工，平日也參與社區關懷據點，副院長莊淑婷上午特地出席活動，肯定老幼共學理念。她表示，老幼共學是長照2.0一環，該院將成立日照中心，銜接醫療與養護需求，提供長輩更貼心的照護。

「長輩傳承智慧，孩童回饋創新思維。」校長周文杰說，未來將結合教育體系、社區系統及醫療體系，推動藝文、食農教育及機器人科學體驗活動，激發孩子更多創造力與智慧。

台中市教育局自105年起補助學校推動老幼共學計劃，去年共有6所小學加入，約有300名長者參與，今年將納入國、高中，擴增至8所學校，鼓勵更多長輩走出戶外、與孩童一起學習，「返老還童」找回童心。

(中時)