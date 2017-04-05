台中治安不寧靜 一天內超商連3搶

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台中市在24小時內接連發生3起超商搶案。（張妍溱攝）

台中市4日清晨西區超商遭搶嫌犯還未抓到，5日凌晨3時16分北屯區熱河路二段一家超商再傳搶案；台中市在24小時內接連發生3起超商搶案，有媒體質疑台中市治安亮紅燈？網友在網路留言「台灣高譚市不是叫假的」、「台中治安好像沒有綠燈過啊！」

第一起超商搶案發生在4日凌晨4時30分許，1名男子持西瓜刀走進超商，進櫃台向女店員恐嚇說「錢拿來！」，女店員驚恐地從收銀機拿出現金交付，歹徒得手後，就騎著停放門口的機車逃逸無蹤，作案過程短、手法順暢。

另一起超商搶案發生在5日凌晨太平區，一對父子吵架，兒子負氣到太平某家超商行搶；投案的男子向警方供稱，自己當時開車載著堂哥，他並不知道堂哥有帶刀還要搶超商。

最後一起搶案發生在北屯區，一名年約27歲中年男子帶著半罩式安全帽、口罩、持刀衝進超商恐嚇要店員拿出收銀機裡的大鈔及零錢，全裝進白色塑膠袋，男子得手16000元立即騎機車逃逸，作案過程不到3分鐘。

網友議論紛紛，台中市刑大偵查組已在上午11時緊急發布新聞稿，表示已鎖定特定犯嫌查緝中，呼籲市民朋友要安心。警方破案在即，循線追捕30歲姓嫌犯，第五分局在今天下午16時召開記者會宣布破案消息。

(中時)