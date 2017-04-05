緬懷八年抗戰 男子著軍服謁陵超吸睛

先總統蔣中正逝世紀念日，不少人前往慈湖謁陵。在日商工作的男子，每年都穿軍裝出現在慈湖中，他推崇八年抗戰時全國上下的凝聚力，更感佩英雄殉國犧牲。

「紀念先總統蔣公逝世42週年，一鞠躬、再鞠躬、三鞠躬」，負責慈湖謁陵儀式的官兵在謁陵典禮中，透過高亢渾厚的嗓音，劃破整個陵寢。

今天一大早起，就有不少人前往慈湖謁陵，包括前總統馬英九、中國國民黨主席洪秀柱、三軍官校、昔日士林官邸等人員，甚至一般民眾都前往慈湖致意，所有人隨著司儀的聲音，在莊嚴肅穆下行禮鞠躬。

家住平鎮、在日商工作的沈姓男子，今年38歲，今天穿著八年抗戰期間土黃色的國軍軍裝前往謁陵，筆挺的軍服引人注意，但經過詢問，才發現他穿著這套軍服到慈湖、頭寮謁陵已經超過10多年的時間。

男子說，他除了上班以外，喜歡穿軍服，而且對抗戰時期最情有獨鍾。

沈姓男子說，從陸軍退伍之後，就研究抗戰時期的各種文史資料，現在全身訂做的毛料軍服、帽子，約新台幣2萬元，比照抗戰時期的軍裝製作。

他也說，現在國人對八年抗戰時期的種種都很模糊，甚至感觸現在的國軍與昔日抗戰的國軍完全不同，也「缺乏同袍之情」。

被問到穿著軍服想要彰顯的意義，沈姓男子說，「現在的中華民國有當初像八年抗戰時期的凝聚力在嗎？也哪種愛國意識在嗎？完全沒有」。

他說，從八百壯士、英烈千秋的電影中，知道當時的國軍是如何為了國家在拚命，也深受昔日的英雄為國殉國所感動，也希望喚起大家的愛國情操與意識。1060405

(中央社)