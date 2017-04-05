一鄉鎮一長青食堂 雲林老人共餐
雲林縣推動「一鄉鎮一長青食堂」，全縣每天有超過2000名長者一起共餐；縣府今天在虎尾鎮成立第35個據點，讓長輩們享受溫馨的午餐時光。
雲林縣政府指出，「一鄉鎮一長青食堂」政策已於去年達標，但縣府仍持續進行擴點計畫，希望結合中央推動的長照2.0服務，以長青食堂據點為基礎，帶給長輩們更多元的服務。
位於虎尾鎮埒內社區的長青食堂，今天中午舉行試辦啟用儀式，由雲林縣副縣長丁彥哲、虎尾鎮長林文彬等人出席，並與社區50多位老人共餐，其中年紀最大的是104歲的程貴老太太。
丁彥哲表示，埒內長青食堂是縣內第35個老人共餐據點，希望長輩們可以把這裡當成另一個家，除了用餐之外，更可以到此與其他的長輩互動聊天，增進人際互動。
負責食堂營運的埒內社區發展協會理事長許秀琴表示，埒內長青食堂開辦後，每週一至週五提供4菜1湯的午餐服務，食堂可容納60名長輩，歡迎長輩們相約來用餐。1060405
(中央社)
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