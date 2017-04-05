11選區議員 民進黨擬徵召35歲以下年輕人
民主進步黨選舉對策委員會今天開會決定，有11個議員轉任立委或政務官的選區，2018年縣市議員選舉中將徵召35歲以下的年輕人代表民進黨參選，此辦法將送中執會和全代會通過。
民進黨選對會今天中午舉行會議，選對會主委陳明文會後受訪表示，會中討論2018年直轄市議員提名規則，希望把議員轉任政務官或立委的名額，規劃用徵召方式，提名更多35歲以下、年輕的、多元的例如原住民或新住民等，對社會有貢獻的人，代表民進黨參選。
陳明文說，目前大概有11席議員轉任立委、政務官或被開除黨籍者，今天通過的規則，送交中執會通過，接著送7月的全國黨代表大會成案，通過後才會在選對會運作。
至於為什麼挑這幾區？陳明文說，主要考量是民進黨希望鼓勵年輕世代從政，有多元聲音代表民進黨，剛好有一些轉任成功的議員空額，讓黨可以選擇年輕世代來代表民進黨參選。
目前已知的席次，包括因為家暴被民進黨開除黨籍的童仲彥（台北市中正區、萬華區）；議員選上立委的包括吳思瑤（台北市北投區、士林區）、吳琪銘（新北市三峽、土城區）、張宏陸（新北市板橋西區）、江永昌（新北市中和區）、陳賴素美（桃園市楊梅區）。
此外還有張廖萬堅（台中市西屯區）、黃國書（台中市中西區）；林俊憲（台南市中西區）、郭國文（轉任勞動部次長，台南市永康新市區）等選區。
縣市長選舉部分，有人要挑戰現任彰化縣長魏明谷，陳明文說，民進黨是民主開放的政黨，有多元聲音，不同意見不代表分裂，彰化有意參選的人可以表達意見，提名規則在全代會通過後，就會依照這個方案去進行提名，大家都要遵從。1060405
(中央社)
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