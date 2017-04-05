嘉義市府新南向 考察星國城市規劃
新加坡是東協國家發展領頭羊，有完善的社會福利制度，嘉義市長涂醒哲今天率團赴新加坡取經，考察包括遠距醫療和長照機構管理、城市規劃等制度，落實嘉義市城市治理機能。
涂醒哲下午抵達新加坡指出，這次赴新加坡考察，主要針對智慧城市治理等議題，同時推展「老有所用」政策。
另外，嘉義市指出，嘉義市府一向高度重視銀髮族人力規劃及運用議題，諸如長照機構除了照護長者機能，對於長者在機構內休閒交誼時間及樂齡課程安排，或遠距醫療運用等，都是持續推動的課題。
新加坡十分重視長照制度，對樂齡人士（銀髮族）照護不餘遺力，除了有老人院，各政府組屋區也提供樂齡人士休憩空間，不少銀髮族會利用政府組屋區一樓空間打牌消遣。
新加坡對諸多屬於建國一代的樂齡人士，也有各種醫療優惠措施，落實社會福利制度。1060405
(中央社)
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