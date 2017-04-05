OL夜歸 男子尾隨喊摸絲襪1小時5千
新北市30歲林姓女子上月27日深夜12時騎車返回淡水途中，被自稱是絲襪業務員的25歲黃姓男子尾隨，詢問她什麼材質的絲襪並摸她的腳踝，隨後更詢問：「你能不能穿著絲襪讓我摸一小時？一小時5千元」。黃女嚇得騎車離去並報警，警方依監視器畫面通知黃男到案，訊後將他依性騷擾防治法送辦。
女子報案後，也在淡水社團上發文提醒其他女性提高警覺，警方獲報後調閱社區停車場及路口監視器，通知涉嫌的25歲的黃男到案說明。黃男到案坦承不諱，表示自己因工作壓力大，當天晚上看到林女露出穿絲襪的長腿，才會尾隨她到社區停車場並上前搭訕。
警方訊後依性騷擾防治法第25條函送，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金。
(中時)
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