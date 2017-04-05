昨甜曬4腳照 劉伊心今試白紗宣布6／4大婚
「美胸皇后」劉伊心上月被拍和「老虎牙子」CEO男友林志隆試吃喜餅忙籌辦婚事，昨(4日)她在臉書曬出和林志隆到溫泉會館度假照，可見穿著浴袍的兩人露出4隻腳交疊，閃瞎網友，今劉伊心和媽媽試婚紗，宣布下月登記，6月4日舉行婚宴。
昨劉伊心PO出度假閃照，兩人到苗栗的溫泉會館度假，今劉伊心帶媽媽現身試婚紗，劉媽媽首談準女婿大讚貼心、成熟，自曝起初反對兩人交往，但劉伊心在畢業典禮上刻意安排男友和劉母見面，才讓劉母放下心防，正式接受對方。
劉伊心則說，和林志隆都有工作狂的共同點，才使兩人越走越近，她和林志隆兒子也相處融洽，至於工作方面，劉伊心透露有在改脾氣，下班後會花時間多和員工溝通，希望雙方都能因此成長，交出更好成績。
至於婚禮，劉伊心說：「賓客還沒開始邀，有緣有空就來，戶外場地也還有好幾家再談。」婚宴的準備，也能跟工作扯上邊，她笑說，「老虎牙子是有氧飲料，所以我們婚禮也要很有氧，辦得比較童趣一點。」希望能定調像園遊會，有雞尾酒Party、證婚儀式，讓賓客攜伴來，開心吃呵。
(中時電子報)
關鍵字：劉伊心
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