昨甜曬4腳照 劉伊心今試白紗宣布6／4大婚

劉伊心昨曬出閃照，今現身試婚紗。（圖／取自劉伊心臉書）

劉伊心跟媽媽一起試穿婚宴禮服。（D.S. WEDDING提供）

劉伊心和林志隆下月登記，6月初宴客。（圖／中時資料照片）

「美胸皇后」劉伊心上月被拍和「老虎牙子」CEO男友林志隆試吃喜餅忙籌辦婚事，昨(4日)她在臉書曬出和林志隆到溫泉會館度假照，可見穿著浴袍的兩人露出4隻腳交疊，閃瞎網友，今劉伊心和媽媽試婚紗，宣布下月登記，6月4日舉行婚宴。

昨劉伊心PO出度假閃照，兩人到苗栗的溫泉會館度假，今劉伊心帶媽媽現身試婚紗，劉媽媽首談準女婿大讚貼心、成熟，自曝起初反對兩人交往，但劉伊心在畢業典禮上刻意安排男友和劉母見面，才讓劉母放下心防，正式接受對方。

劉伊心則說，和林志隆都有工作狂的共同點，才使兩人越走越近，她和林志隆兒子也相處融洽，至於工作方面，劉伊心透露有在改脾氣，下班後會花時間多和員工溝通，希望雙方都能因此成長，交出更好成績。

至於婚禮，劉伊心說：「賓客還沒開始邀，有緣有空就來，戶外場地也還有好幾家再談。」婚宴的準備，也能跟工作扯上邊，她笑說，「老虎牙子是有氧飲料，所以我們婚禮也要很有氧，辦得比較童趣一點。」希望能定調像園遊會，有雞尾酒Party、證婚儀式，讓賓客攜伴來，開心吃呵。

(中時電子報)