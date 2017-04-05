超車糾紛怒比中指 之初創投林之晨被訴
網路創投名人、「之初創投」（AppWorks）創辦人林之晨，被控在去年12月間，因行車糾紛怒比對方3次中指，涉嫌公然侮辱罪，台北地檢署勘驗行車紀錄器畫面，證實林確曾向對方比出中指，台北地檢署今起訴林；但據了解，林已與對方和解。
38歲林之晨出生於醫師家庭，父親是前衛生署長林芳郁、母親林靜芸則是整形名醫，但林是網路創投名人，曾經營Mr. Jamie網誌，目前是AppWorks之初創投創始合夥人。
檢方調查，去年12月23早上午7時許，林之晨駕車行經北市新生南路與濟南路口，疑因超車與他人發生行車糾紛，林憤而朝對方怒比3次中指，挨告公然侮辱。
檢方調查時，林男承認有朝對方比中指，但否認有公然侮辱的意思。但檢方勘驗行車紀錄器畫面，證實林確曾向對方比3次中指，今將他起訴，不過據了解，雙方於案件偵結後已達成和解。
(中時)
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