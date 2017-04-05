鯤喜灣樂活文化季 本周末熱鬧開鑼

一年一度的鯤喜灣樂活文化季，將於8、9日（星期六、日）開鑼。此次活動主場將設置於四鯤鯓龍山寺前廣場，並在鯤鯓、喜樹及灣裡地區規畫親子、體育、表演及特色旅行等系列活動，精彩可期。

鯤喜灣樂活文化季從2010年舉辦以來，透過多元化活動設計，讓在地民眾與觀光旅客在參與中能深入地方，瞭解鯤喜灣風貌。南區區長朱棟表示，今年度規畫有「單車暢遊鯤喜灣」，並提供單車出借服務以串連起整體活動，希望參加民眾透過慢遊方式，細細品味鯤鯓、喜樹及灣裡各地特色、欣賞表演及體驗特色旅行。

公所還設計集章抽獎活動，參與活動者將有機會獲得單車、鯤喜灣「永遠有飯吃」文創包、鯤喜灣三酥(蚵仔酥、米粉酥及狗母魚酥)美食、鯤喜灣明信片等贈品；8日的鯤喜灣晚會，也有大成國中藝陣表演與摸彩活動。

在鯤鯓主會場方面，除有市集、精彩學校社區與爵士樂團接力舞台演出及慢速壘球錦標賽外，此次龍山寺主委吳志祥、鯤鯓里長陳金江與龍崗國小校長陳彥良合力擘劃「鯤鯓社區文化小旅行」及「紅樹林膠筏體驗水陸」等2種路線，讓來訪遊客體驗產業文化與採蚵人家舟上生活，帶領來訪者感受宗教、藝術、自然與文化之美。

在喜樹部分，老街規畫有熱鬧活潑氣氛的喜事集、文化小旅行，也在喜樹路340巷旁草地廣場特技風箏表演與親子DIY彩繪風箏，透過探訪各式閩南古厝傳統建築，在有如迷宮般的老街中，挖掘過往曾經繁華的風光歷史；或是在寬廣的草地，施放屬於自己風格的彩繪風箏。

至於鯤喜灣南境的灣裡地區，在人文歷史與經濟脈動的融合下，豐富的宗教文化資源與府城的「古早味」與「在地味」美食成為一絕，萬年殿、灣裡萬年文史推廣學會及灣裡黃金商圈發展協會在今年度鯤喜灣樂活季也推出深度的小旅行、歹銅古社市集與3D彩繪等系列活動，期望讓遊客有一個好吃、好看又好玩的回憶。

此次策畫的鯤喜灣小旅行、四鯤鯓紅樹林膠筏體驗及親子DIY彩繪風箏都有限定名額，有興趣的民眾儘快把握時間至公所報名活動。

(中時)