日騎386公里環世界 他要定義人體極限

我要評比

英國1名冒險家打算從7月2日開始，在80天內騎單車環遊世界，每天得騎240哩（約386公里），把目前的紀錄往前推進6個多禮拜，盼能藉此「重新定義人類耐力的極限」。

法新社報導，包曼特（Mark Beaumont）今天開始騎車環遊英國，為這項壯舉暖身。他將試圖靠自己的氣力橫跨1萬8000哩（2萬8962公里），每天估計騎車16小時。

包曼特聲明說：「看似不可能的事其實是有可能的。我想藉這項實證來重新定義人類耐力的極限。」

包曼特首段旅程將從巴黎騎到北京，沿途行經波蘭、立陶宛、俄羅斯、蒙古與中國大陸。

他接著將橫跨澳洲與紐西蘭，之後再前往北美洲，從美國阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）一路騎到加拿大哈利法克斯（Halifax）。最後一程，他將從葡萄牙穿越西班牙，再回到巴黎。

為了完成這場令人精疲力竭的挑戰，包曼特每天得騎240哩、攝取8000卡熱量，並喝高達10公升的水。

他希望能藉由這項嘗試，奪回世界紀錄保持人的頭銜。2008年，他花了194天環遊世界。這項紀錄目前由紐西蘭的尼柯森（Andrew Nicholson），在2015年以123天改寫後保持至今。（譯者：中央社周莉芳）1060405

(中央社)