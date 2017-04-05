砸2億用金箔裝修 川習會場地金碧輝煌

我要評比

美國總統川普本週將在馬阿拉哥渡假俱樂部接待中國大陸國家主席習近平。據報川普曾耗資700萬美元（約新台幣2億1224萬元）張羅金箔進行裝修，才讓它在1995年重新隆重開幕。

法新社報導，這雖非首度移駕幽靜處所召開的峰會，卻可能是最金碧輝煌的1次。

馬阿拉哥（Mar-a-Lago）渡假俱樂部在佛羅里達州超級富裕的棕櫚灘（Palm Beach）佔地17英畝，1920年代由穀物食品帝國的女繼承人波斯特（Marjorie Merriweather Post）興建，一片地中海式建築被棕櫚樹環繞著。

即令是用爵士時代（Jazz Age）的標準來看，它的奢華程度也是破表。不過，川普（Donald Trump）1985年買下馬阿拉哥時，看上的搞不好就是這一點。

馬阿拉哥的寬敞客廳鑲滿金箔，當年美國所有庫存金箔全都派上用場了。

這處莊園1927年首度落成啟用時，主樓佔地5175平方公尺。118個房間包括58間寢室、33間浴室，都是仿歐式宮殿打造。

波斯特1973年辭世時將這處莊園捐贈聯邦政府提供總統渡假之用，但維護開銷每年高達100萬美元，以及它位處飛往棕櫚灘國際機場的航道下方，令政府卻步。

波斯特基金會（Post Foundation）接手並將它拍賣之前，莊園整整10年乏人問津。

川普雖有興趣，開價2800萬美元（約新台幣8億4898萬元）卻不被接受。但房地產巿場沒多久後暴跌，讓他最後只用1000萬美元（約新台幣3億321萬元）就到手渡假村和一應陳設。

經整修後，川普將改頭換面的馬阿拉哥打造成私人俱樂部。據報川普又耗資700萬美元（約新台幣2億1224萬元）張羅更多的金箔，增設1個海灘俱樂部、多個網球場和1個舞廳，才讓它在1995年重新隆重開幕。

去年11月美國大選使馬阿拉哥更引人注目，這恐怕超乎波斯特當年始料所及。

就任後兩個月以來，「非典型總統」川普已有多個週末落腳這處莊園，也因重要國政移師當地處理而引發爭議。

日本首相安倍晉三2月到訪馬阿拉哥俱樂部時，因北韓把飛彈射進日本海而掃了興。

安倍跟川普在公開地點進行晚宴之際得知消息，現場彷彿變成「戶外」戰情室，其他付費賓客都直擊兩位領袖如何應變。賓客上傳社群媒體的照片可以看到，安倍和川普跟幕僚擠在一塊，並接聽電話。這當然招致外界大肆批評。

可以肯定的是，明、後天的川習會，習近平將希望主人提供更安靜的接待。（譯者：中央社何宏儒）1060405

(中央社)