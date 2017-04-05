伊朗東北聖城附近發生6.1強震 恐有死傷

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美國地質調查所（USGS）和伊朗媒體指出，伊朗東北方什葉派穆斯林聖城麥什赫德市附近今天發生規模6.1強震，目前還不清楚地震造成的損壞規模，但急救部門表示恐有嚴重死傷。

伊朗國營電台說，地震發生在當地時間上午10時40分，撼動麥什赫德（Mashhad）和鄰近城市。

伊朗通訊社（IRNA）報導，急救部門發言人卡雷迪（Mojtaba Khaledi）表示，地震恐會在小城鎮內造成嚴重死傷。他還說，紅新月會和急救服務已前往地震地區。

麥什赫德居民告訴法新社：「好可怕，發出很多噪音，所有東西都在搖晃。」

美國地質調查所指出，地震發生在麥什赫德東南東76公里，深度33公里。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，受地震影響，部份地區電話線路中斷。

伊朗位在主要斷層，經常發生地震。2003年東南部大地震奪走至少3萬1000人性命，幾乎摧毀歷史古城巴姆（Bam）。（譯者：中央社羅苑韶）1060405

(中央社)