男大生撞死姊妹 父：不知兒沒駕照

楊姓男子2日上午和父親騎重機到金寶山掃墓，回程行經台二線撞死簡姓姊妹，楊父（前左2）5日前往死者靈堂上香並下跪致歉，楊父受訪表示，「不知道兒子沒有駕照」。中央社記者王朝鈺攝 106年4月5日

楊姓男子2日上午和父親騎重機到金寶山掃墓，回程行經台二線撞死簡姓姊妹，楊父今天前往死者靈堂上香並下跪致歉，楊父受訪表示，「不知道兒子沒有駕照」。

楊父下午在親友陪同下，前往死者位於萬里區住家靈堂上香，並下跪道歉說「大姊對不起，請原諒我們，我教子無方，造成您家庭的痛苦，在此致上深深的歉意」。

楊父表示，當天和兒子前往金寶山掃墓，因為和兒子分別騎乘兩輛重機，兒子在前方發生車禍時，他並未目擊事發過程，「我也沒看到」。

他說，不知兒子沒有重機駕照，重機是兒子分期付款購買，平日有空他也會和兒子一起騎重機。死者的兒子郭男忍不住詢問楊父，第一時間有無否認與肇事者是父子關係？楊父低頭輕聲回應「沒有」。

郭男追問，很多目擊證人都提到第一時間楊父並未停下察看母親和乾媽傷勢，「兩條人命一次就收走了」，楊父低頭說「我有」。

死者的母親坐在靈堂外老淚縱橫，掩面痛哭，楊父走出門外，再度向死者母親下跪道歉，甚至要跪著爬出門外但被家屬拉起，楊父也允諾等兒子出院後一定會帶他來靈堂致歉。1060405

(中央社)