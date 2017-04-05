「立法院內住著惡靈！」 原民燃狼煙抗議傳統領域劃設

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原民團體下午到立法院正門，以艾草燃起狼煙。（陳宜加攝）

原民燃起狼煙，盼住在立法院的惡靈覺醒。（陳宜加攝）

原民燃起狼煙，不滿傳統領域劃設辦法排除私有地。（陳宜加攝）

原民不滿原民會日前公告傳統領域劃設辦法，夜宿凱道抗爭至今超過40天。立法院內政委員會昨審查草案，原民團體號召上百人齊聚立法院外，要求限期更正劃設辦法、納入私有地，同時宣示「回到部落」，對政府期待已落空，將由各族群、部落自主宣告傳統領域。

為推動原住民族土地正義，原民會日前公告《原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法》，卻因排除私有土地，導致原有傳統領域範圍180萬公頃，僅剩80萬公頃，未來開發案更恐無法可擋，引發原民強烈不滿，夜宿凱道抗爭。

昨由台灣原住民族部落行動聯盟、原住民族青年陣線、都蘭部落、瑞祥部落自救會、阿美族守護聯盟與賽德克、魯凱、邵族民族議會，聯合於立法院訴求「傳統領域不容分割、劃設辦法限期更正、肯認部落自主協商宣告」。

立委鄭天財、高潞‧以用昨也到場聲援。高潞‧以用說，傳統領域是先於國家存在的事實，也是連結原民文化與民族生存的依據，排除私人土地，「不是護航財團是什麼？」

「原住民族土地不容斷手斷腳！」原民團體強調，傳統領域賦予原民主權而非所有權，原動盟秘書長歐蜜‧偉浪說，蔡英文總統去年向原住民道歉，談及尊重原住民主體、邁向自治卻是百般阻撓，更讓原民無法信任粗暴政府。

原民團體下午到立法院正門，以艾草燃起狼煙。阿美族代表迪洛表示，傳統狼煙儀式為驅邪，但「立法院內也住著惡靈」，對不起祖先千百年來守護的土地，原民流離失所，盼透過狼煙「讓惡靈覺醒」，延續土地給下一代。

原民團體昨宣示「將決心帶回部落」，串聯全國族群、部落自主宣告傳統領域，目前已有魯凱、排灣、泰雅等族群與都蘭、瑞祥部落畫設傳統領域。歐蜜‧偉浪表示，原民對於政府期待已顯然落空，但原民守護傳統領域腳步不會停下，將由各族群或部落自行畫設公告。

(中時)