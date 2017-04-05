認捐健康包 讓街友遠離烈日、空汙威脅

有不少流落街頭的街友，從事舉牌、發傳單等臨時工，不畏日曬、空汙，只求生活溫飽，卻因暴露於高風險環境，導致皮膚或肺部病變。人安基金會今年首創「健康包」，目標募捐300萬元，助5000街友遠離威脅、健康一「夏」。

根據人安基金會去年抽樣統計調查，有高達5成街友平時從事臨時工，擔任舉牌、清潔工、廟會陣頭、發放傳單等，由於工作環境多半無遮蔽空間，須長期曝曬於陽光下、也受空氣汙染影響，不少人因而罹患皮膚病變、登革熱、慢性阻塞性肺病、熱衰竭與呼吸道疾病等。

為強化街友防護措施，人安基金會適逢端午將至，今年「慶端午」活動將首度發送5000份「夏日健康包」，內含夏日內衣褲、帽子、毛巾、口罩與潔身用品，用於潔身沐浴、遠離疾病，預防炎炎夏日工作環境可能造成的傷害。

人安指出，健康包每組600元、達成目標需要300萬元。國內知名魔術師羅賓今天也現身相挺，以魔術「變出」健康包，同時拋磚引玉認捐，呼籲社會大眾關注街友的健康議題並以行動響應，讓街友感受社會關懷、健康自立。

今年64歲的「阿蓋」未婚，曾於飯店業任職，7年前轉往工地擔任粗工、保全人員，但年邁的他罹患高血壓、先天性狹心症，又因意外造成腳筋斷裂，行動不便，去年底失業後耗盡積蓄，今年3月起流落街頭，每天只吃1餐。

經轉介至人安基金會萬華平安站，阿蓋目前已有暫棲住所、三餐也有著落，也開始積極尋找工作機會，盼能重返社會。他說，健康包不僅讓流浪在外的街友健康更有保障，也能打理自己門面，至少維持乾乾淨淨，更有機會謀職。

人安今年端午將於全台18處辦理「寒士慶端午」活動，預計邀5000名街友、弱勢等寒士參與，現場提供義診、義剪並發送應節禮品。

(中時)