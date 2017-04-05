詹啟賢永靖祭祖 求保佑當選國民黨主席
國民黨主席參選人詹啟賢，今天由前總統府秘書長詹春柏陪同回到彰化縣永靖鄉祖厝，並與詹氏宗親會一起祭祖，祈求「祖公仔（祖先）」保佑他能夠當選，可以繼續造福詹氏子孫，讓所有國民都過好日子。
詹啟賢回到久違的故鄉，受到詹氏宗親會的熱烈歡迎，隨即一行前往詹氏宗祠光裕堂進行祭祖儀式，宗親會理事長詹仁銓還為他披上傑出宗親的彩帶後，現場數十名宗親陪同上香，場面相當熱鬧。
詹啟賢說，看到兒時住的祖厝，回憶當時曾在祖厝旁農田差點被1隻突然衝過來的牛撞到，還好叔公祖救了他，至今記憶深刻。還說，這次回來祖厝，更要向「祖公仔」報告，他這個詹家子孫為這個社會做過什麼。
詹啟賢最後也提到參選國民黨主席的理由，他說，「參選國民黨主席是詹家子弟重要的責任」，因為「維持兩岸和平、安定是國民黨的最大責任，主席要擔起」，「詹家祖公仔渡海來台280多年，給我們機會，我要繼續下去，讓子孫過更好的日子」。他更向祖公仔報告說「我會好好的做主席」。
祭祖活動後，詹啟賢一行下午轉往員林市立圖書館舉行黨員座談會，繼續爭取黨員的支持 。
(中時)
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