美國教練機供氧問題大 飛行教官拒教課

T-45蒼鷹式教練機，是美國海軍最倚重的教練機，由它負責航空母艦的飛行訓練任務。(圖/美國海軍)

100多名美國海軍的飛行教官集體拒飛，因此數百場的海軍飛行訓練課程被迫取消。原因是T-45蒼鷹教練機(GosHawk)的供氧系統出問題，使得飛行過程缺氧事件次數大幅增加。據悉，參與抗爭的飛行教官裡，也包括美國副總統麥克·彭斯(Mike Pence)的兒子。

美國福斯新聞網(Fox News)報導，美國海軍艦載教練機T-45蒼鷹式，原先是英國的鷹式教練機(Hawk 200)，到了1988年，麥道公司(MD)引進生產線成為美國版的T-45，做為航空母艦的起降訓練之用，服役至今已29年。不過近年卻發生多次飛行過程供氧問題造成飛行過程中的危險。戰機飛行高度經常在離地10公里以上的平流層，此處空氣稀薄，若是沒有供氧設備，極易有頭痛、空間迷向、判斷力失準的缺氧症，甚至會有昏迷的可能。因此美國海軍航空隊司令官麥克·休梅克爾中將（Mike Shoemaker）表示「教練機的供氧問題絕對是攸關性命的大事。」

這場抗爭從上週就開始，已經抵制了數百起的培訓任務，一名教官對媒體稱：「這實在是逼不得已，要是飛行員不能安心的駕駛，根本無法進行相關訓練。」

在上週來自佛羅里達州彭薩科拉(Pensacola)的VT-86訓練中隊，有幾名受訓生必須被後勤人員從飛機裡「拖出」，因為受訓生因缺氧影響而渾身無力。

麻煩的是，飛行員指控歷歷的供氧問題，卻還找不到技術原因，六個月前美國海軍派人檢測T-45所提供的空氣樣本，送到馬里蘭州的實驗室進行分析，卻沒有得到什麼結果。一位高級官員說：「我們沒有找到任何顯示污染物或類似的東西，也就沒辦法提出什麼具體的結論。」

海軍官員只能持續安撫飛行員，他說：「我們了解飛行員的沮喪感，並已經引進更先進的測量設備，可以裝在飛機上即時提供分析，以加快調查進度。」

無獨有偶，供氧系統的危險也不限於T-45教練機上，連美國海軍的F/ A-18大黃蜂戰鬥機也遇到類似的問題。

(中時電子報)