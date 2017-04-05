兼任教師聘任辦法修正，大學要為兼任教師提撥勞退

高教工會、全教會、全教總及全教產等4大團體召開記者會，主張應該將大學兼任教師納入《勞基法》。（林志成攝）

教育部修正「專科以上兼任教師聘任辦法」，8月1日起，大專校院兼任教師寒暑假勞健保不中斷、病假事假不扣錢及學校每月要替他們提撥勞退金；但同時，學校因為課程或師資調整，兼任教師聘期屆滿前得停止聘約，以讓運作有彈性。

勞動部之前預告大專校院未具本職兼任教師納入《勞基法》，但因為增加大學經營成本，一些學校傳出不續聘兼任教師因應，引起軒然大波。教育部因此決定大專校院兼任教師均不納入《勞基法》，轉而修改「專科以上兼任教師聘任辦法」，來保障他們的權益。

教育部今天召開「專科以上兼任教師聘任辦法」修正會議，人事處長李秉洲表示，本來大專校院兼任老師寒暑假是沒有勞健保的，這次修正辦法，要求大學寒暑假期間也要為兼任老師保勞健保。

現行大學兼任老師臨時有事找人代課，需要自己付給代課老師鐘點費。不過這次修改「專科以上兼任教師聘任辦法」，兼任老師不管請事假或病假，均可以繼續領全額鐘點費，代課老師的費用由學校負擔。

此外，李秉洲說，從8月1日起，教育部會強制大學為所有未具本職的兼任老師提撥6％的勞退金，學校因此增加的成本，教育部會核實補助，預計每年需要1.3億元經費；至於具本職的兼任教師，學校也可以為他們提撥勞退金，但教育部就不補助了。

教育部修改「專科以上兼任教師聘任辦法」，給了兼任教師更多保障，但同時為了讓大學運作更順暢，在第4條也規定，兼任教師聘任後，學校因為學生人數選課人數未達開課標準、課程或師資調整，致無法聘任該兼任教師之需求，聘期屆滿前得停止聘約。

李秉洲說，兼任教師聘書是從2月或8月新學期開始，但大學課程通常9月開始，如果修課的人太少，或是上學期開成了、下學期開不成，應該給學校一些彈性，讓他們可以在聘期屆滿前，中途停止聘約。

對於教育部修改「專科以上兼任教師聘任辦法」要保障兼任教師權益，高教工會、全國教師會、全國教師工會總聯合會及全國教育產業總工會等4大教育團體發表共同聲明，強調「兼任教師聘任辦法是把漏洞百出的破傘，讓大專兼任教師適用《勞基法》才是出路。」

高教工會研究員陳柏謙說，教育部修改「專科以上兼任教師聘任辦法」，讓大學可以因為某些原因在聘期屆滿前就停止聘約，這是為大學「開後門」，兼任教師的工作權益受到嚴重威脅，比以前更糟糕。

(中時)