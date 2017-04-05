江映瑤遭控拘束老父自由 北檢不起訴

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兩性作家江映瑤遭胞姊指控，涉將8旬老父關在家中、拘束行動自由，且不讓她前往探視，涉犯家庭暴力防治法的妨害自由等罪。台北地檢署偵查後認為罪證不足，今天作出不起訴處分。

檢方調查，江映瑤的胞姊指控，去年7、8月間，她去江映瑤住處欲探視老父，但按門鈴後，僅看到外勞探出頭來，向她表示門外上鎖，無法外出。

江映瑤的胞姐懷疑，妹妹涉嫌私自拘禁老父，還不讓她探望父親，因此提告。

檢察官傳喚江映瑤出庭，她強調並未拘禁老父，也曾對胞姊說歡迎她隨時來探視父親；而且，父親身體狀況不佳，她透過友人協助聘僱外勞短期照料父親，因家中無人，才會讓父親與外勞待在1樓的工作室內等語。

檢察官調查後認為，若江映瑤要拘禁父親，怎麼還會請外勞照料？而且江映瑤照顧父親期間，也有親友曾前往探視其父，因而認定江女罪嫌不足，給予不起訴處分。1060405

(中央社)