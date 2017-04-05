江映瑤遭控拘束老父自由 北檢不起訴
兩性作家江映瑤遭胞姊指控，涉將8旬老父關在家中、拘束行動自由，且不讓她前往探視，涉犯家庭暴力防治法的妨害自由等罪。台北地檢署偵查後認為罪證不足，今天作出不起訴處分。
檢方調查，江映瑤的胞姊指控，去年7、8月間，她去江映瑤住處欲探視老父，但按門鈴後，僅看到外勞探出頭來，向她表示門外上鎖，無法外出。
江映瑤的胞姐懷疑，妹妹涉嫌私自拘禁老父，還不讓她探望父親，因此提告。
檢察官傳喚江映瑤出庭，她強調並未拘禁老父，也曾對胞姊說歡迎她隨時來探視父親；而且，父親身體狀況不佳，她透過友人協助聘僱外勞短期照料父親，因家中無人，才會讓父親與外勞待在1樓的工作室內等語。
檢察官調查後認為，若江映瑤要拘禁父親，怎麼還會請外勞照料？而且江映瑤照顧父親期間，也有親友曾前往探視其父，因而認定江女罪嫌不足，給予不起訴處分。1060405
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。