朱立倫：持續改善新北機車停車空間
新北市長朱立倫今天說，新北市境內有218萬輛機車，僅次於台北市，為提供機車族更友善環境，請交通局在不影響公安及救災情況下，彈性開放巷弄夜間停車，滿足機車族停車需求。
新北市交通局長王聲威今天在市政會議上以「機車不機車，機車停車空間與騎乘環境改善」為題進行專題報告。朱立倫在聽取報告後做上述表示。
王聲威指出，交通局近年致力於打造機車族友善環境，除持續增設機車停車格並加強停車秩序管理，並完成16處「左轉機車專用道」與19處「高抗滑標線」的設置，同時採用圖形化標誌輔助辨識，廣泛獲得民眾支持與好評。
新北市警察局長胡木源補充，根據今年110統計，民眾檢舉違停件數已較去年減少20%，顯示交通局改善機車停車空間的相關措施已有具體成效。
朱立倫表示，新北市機車數量眾多，即便捷運、公車與YouBike等大眾運輸工具不斷發展，機車對於通勤的重要在短期內無法被取代，因此機車交通安全的提升與適度的停車空間仍必須要納入考量。
他也指示，不論是高抗滑標線或機車左轉專用道的設置，都是為了給機車族更安全的騎車環境，但必須要有整體性的考量，不能只是針對少部分路段進行改善。
其次，過去相關單位對於停車空間的設置太過於剛性，他認為包括對於主次要道路紅黃線的劃設，以及巷道在不影響公安及救災的情況之下，可以因地制宜地開放夜間停車，以滿足民眾停車需求。1060405
(中央社)
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