越漁船疑遭海盜攻擊 1漁民遭擊斃

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越通社新聞網站今天報導，越南1艘漁船日前疑遭海盜槍擊，造成1名漁民中彈死亡，當地相關單位已對此案展開調查。

報導引述這艘漁船船長指出，載有13名漁民的廣義省（Quang Ngai）QNg96677 TS號漁船3月11日晚上8時許在海上捕撈作業時，遭不明國籍的船隻攻擊與開槍；逃生時，船上陳姓漁民被槍擊中頭部死亡。

這名船長不說明在哪個海域遭攻擊，但認為可能是海盜的船隻。

報導說，這艘漁船昨天回到了越南海岸，立即呈報當局。當地相關部門隨後辦理相關法律手續，將死者屍體交給家屬善後，同時展開調查工作。1060405

(中央社)