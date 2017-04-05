買千支名牌口紅 陸女挪用千萬公款網購
中國大陸浙江省溫州市1名女性上班族4年之內挪用公司人民幣200多萬元（約新台幣1000萬元）公款，用於網購，狂買逾千支名牌口紅。
大陸錢江晚報官方微博報導，這名上班族今年26歲。2012年，年僅22歲的她大學畢業後，成功應聘成為溫州龍灣一家公司的出納，公司的流動資金、承兌匯票等都由她保管。
工作一年後，她發現，公司在對帳時不怎麼仔細嚴格，所以她開始一點點挪用公司資金，一開始挪用幾千元，之後是幾萬元，甚至十幾萬元。她把這些錢都用於網購，並把買來的名牌產品在微信朋友圈「炫富」。
她愈陷愈深，僅2016年一年，就挪用公款約89萬元。4年間，共計挪用公款200多萬。今年3月底，眼看無法足額歸還被侵占的公款，只好投案自首。
民警到她家進行搜尋時，發現驚人的一幕，光是口紅就有近千支，還有各種香水、衣服、手提包等物品。許多口紅、香水幾乎都沒用過，滿櫃子的全新衣服，都還有標籤在。
她說，其實自己平時不化妝，也不喜歡香水的味道，但就是覺得好看。看到網上口紅圖片顏色漂亮，香水盒子漂亮，就想買。
她說，「我到現在也沒想明白，自己為什麼會買這麼多？」
心理學專家說，從心理學角度講，這種瘋狂購物行為其實就是典型的「強迫性購物行為」，就是一個人無法控制自己的購物慾望，瘋狂消費，不考慮後果。
目前這名上班族已被依法刑事拘留。1060405
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。