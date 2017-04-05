買千支名牌口紅 陸女挪用千萬公款網購

中國大陸浙江省溫州市1名女性上班族4年之內挪用公司人民幣200多萬元（約新台幣1000萬元）公款，用於網購，狂買逾千支名牌口紅。

大陸錢江晚報官方微博報導，這名上班族今年26歲。2012年，年僅22歲的她大學畢業後，成功應聘成為溫州龍灣一家公司的出納，公司的流動資金、承兌匯票等都由她保管。

工作一年後，她發現，公司在對帳時不怎麼仔細嚴格，所以她開始一點點挪用公司資金，一開始挪用幾千元，之後是幾萬元，甚至十幾萬元。她把這些錢都用於網購，並把買來的名牌產品在微信朋友圈「炫富」。

她愈陷愈深，僅2016年一年，就挪用公款約89萬元。4年間，共計挪用公款200多萬。今年3月底，眼看無法足額歸還被侵占的公款，只好投案自首。

民警到她家進行搜尋時，發現驚人的一幕，光是口紅就有近千支，還有各種香水、衣服、手提包等物品。許多口紅、香水幾乎都沒用過，滿櫃子的全新衣服，都還有標籤在。

她說，其實自己平時不化妝，也不喜歡香水的味道，但就是覺得好看。看到網上口紅圖片顏色漂亮，香水盒子漂亮，就想買。

她說，「我到現在也沒想明白，自己為什麼會買這麼多？」

心理學專家說，從心理學角度講，這種瘋狂購物行為其實就是典型的「強迫性購物行為」，就是一個人無法控制自己的購物慾望，瘋狂消費，不考慮後果。

目前這名上班族已被依法刑事拘留。1060405

(中央社)